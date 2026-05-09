Находящиеся на МКС космонавты поздравили россиян с Днем Победы
Космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, находящиеся на Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днем Победы. Видеоролик с поздравлением опубликован в Telegram-канале «Роскосмоса».
«Победа в Великой Отечественной войне – это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру граждане нашей страны. Благодаря им сегодня мы можем мечтать, исследовать космос и строить будущее», – заявил Микеев. Кудь-Сверчков подчеркнул, что мир обязан СССР за освобождение от фашизма.
Федяев в свою очередь поблагодарил жителей Советского Союза, которые сумели не только восстановить страну после войны, но и смогли всего через полтора десятка лет первыми запустить в космос человека на корабле «Восток-1». Память об этих людях должна вдохновлять следующие поколения на новые свершения, отметил он.
На праздничные торжества, посвященные 9 Мая, в Москву прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном, а также бывший глава республики Милорад Додик.