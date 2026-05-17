Аферисты под видом сотрудников МККК начали обманывать родных пропавших без вести
Мошенники выдают себя за сотрудников Международного комитета Красного Креста и пытаются обмануть родственников людей, пропавших без вести в ходе украинского конфликта. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу делегации МККК в Москве Ранию Машлаб.
По словам Машлаб, мошенники часто представляются работниками Красного Креста или других организаций, пользуясь тревогой и уязвимостью семей военных и пропавших без вести.
Красный Крест со своей стороны старается как можно скорее предупреждать семьи о замеченных мошеннических схемах, а также помогает людям распознавать обман, подробно рассказывая о том, как на самом деле устроена работа МККК, добавила глава делегации.
