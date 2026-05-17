Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,615-0,9%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,57+0,02%
Главная / Общество /

Аферисты под видом сотрудников МККК начали обманывать родных пропавших без вести

Ведомости

Мошенники выдают себя за сотрудников Международного комитета Красного Креста и пытаются обмануть родственников людей, пропавших без вести в ходе украинского конфликта. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу делегации МККК в Москве Ранию Машлаб.

По словам Машлаб, мошенники часто представляются работниками Красного Креста или других организаций, пользуясь тревогой и уязвимостью семей военных и пропавших без вести.

Красный Крест со своей стороны старается как можно скорее предупреждать семьи о замеченных мошеннических схемах, а также помогает людям распознавать обман, подробно рассказывая о том, как на самом деле устроена работа МККК, добавила глава делегации.

15 апреля представители платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщали, что аферисты начали использовать новую схему обмана пенсионеров, обещая «персональные надбавки». Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками Соцфонда России, и сообщают о «дополнительном перерасчете» или «персональной надбавке». Для получения выплаты жертву просят назвать данные карты или установить «приложение фонда», которое является вирусом.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь