Кремль переадресовал в Минкульт вопрос о фильме Звягинцева «Минотавр»
Оценка творчества режиссера Андрея Звягинцева и его нового фильма «Минотавр» – прерогатива Министерства культуры России, а не Кремля. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так Песков ответил на вопрос о том, следят ли в Кремле за творчеством Звягинцева и намерены ли посмотреть фильм, «когда он выйдет в российский прокат».
«У нас есть Министерство культуры, которое дает прокатное удостоверение. Но поскольку мы не знаем, о чем этот фильм, что там, пока трудно что-то сказать», – сказал пресс-секретарь российского лидера.
Фильм Звягинцева «Минотавр» включен в список участников основного конкурса 79-го Каннского фестиваля, который проходит с 12 по 23 мая. Отборщики объявили его первым и широко анонсировали. Кинолента является франко-германо-латвийским проектом.
В фильме рассказывается о главе компании, который готовится к масштабным сокращениям и в самый напряженный момент узнает об измене жены. Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрис Жагарс.