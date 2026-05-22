Суд отправил адвоката Поповского под домашний арест

21 мая ГСУ СК по Москве сообщило, что в июне 2022 г. Поповский заключил соглашение с клиенткой, после чего начал защищать ее на этапе предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве. В апреле 2025 г. обвиняемый убедил жительницу Москвы в том, что у него есть возможность повлиять на прекращение уголовного преследования в ее отношении за деньги. Он получил 6 млн руб., при этом не имея реальной возможности повлиять на суд.