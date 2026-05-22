Общество

Суд отправил адвоката Поповского под домашний арест

Ведомости

Солнцевский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для адвоката Игоря Поповского, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Поповский останется под стражей как минимум до 28 июня 2026 г. Адвоката обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

21 мая ГСУ СК по Москве сообщило, что в июне 2022 г. Поповский заключил соглашение с клиенткой, после чего начал защищать ее на этапе предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве. В апреле 2025 г. обвиняемый убедил жительницу Москвы в том, что у него есть возможность повлиять на прекращение уголовного преследования в ее отношении за деньги. Он получил 6 млн руб., при этом не имея реальной возможности повлиять на суд.

Поповский в том числе защищал гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), который был осужден за подрыв железнодорожных путей под Рязанью и атаку на военный аэродром.

