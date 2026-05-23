Главная / Общество /

Число погибших при ударе по колледжу в Старобельске возросло до 16

Ведомости

Число погибших при ударе на по колледжу и общежитию Луганского педагогического университета возросло до 16, сообщила пресс-служба МЧС России. Тела еще четверых погибших извлечены из-под завалов.

Всего пострадали 58 человек. По предварительной информации, под завалами находится еще пять человек.

22 мая БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что украинские беспилотники атакуют место трагедии в Старобельске. Спасателям приходится прерывать работы по команде «воздух» и укрываться из-за угрозы атак дронов. Мирошник отметил, что силы ПВО и мобильные огневые группы ведут работу по украинским беспилотникам.

Последствия атаки на колледж и общежитие с подростками в Старобельске
22 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. По предварительным данным, погибли не менее шести человек. Как минимум 39 пострадали, а 15 – пропали без вести. / Евгений Биятов / РИА Новости

