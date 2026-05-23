Число погибших при ударе по колледжу в Старобельске возросло до 16
Число погибших при ударе на по колледжу и общежитию Луганского педагогического университета возросло до 16, сообщила пресс-служба МЧС России. Тела еще четверых погибших извлечены из-под завалов.
Всего пострадали 58 человек. По предварительной информации, под завалами находится еще пять человек.
22 мая БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что украинские беспилотники атакуют место трагедии в Старобельске. Спасателям приходится прерывать работы по команде «воздух» и укрываться из-за угрозы атак дронов. Мирошник отметил, что силы ПВО и мобильные огневые группы ведут работу по украинским беспилотникам.