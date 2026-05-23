Студентов колледжа в Старобельске перевели на дистанционное обучение
Студенты Старобельского профессионального колледжа и Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета с 22 мая переведены на дистанционный формат обучения. Об этом сообщило Министерство просвещения России в Max. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания.
По поручению главы ведомства Сергея Кравцова студенты в возрасте до 18 лет поедут на отдых и оздоровление в детские центры, подведомственные Минпросвещения РФ.
Для оказания экстренной психолого-педагогической помощи студентам, их родителям и сотрудникам университета в регион направлены специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета. Вопросы помощи семьям погибших и пострадавшим рассматриваются на заседании оперативного штаба при главе Луганской Народной Республики (ЛНР). Со стороны университета пострадавшим студентам также окажут материальную помощь.
Кроме того, совместно с регионом-шефом – Карачаево-Черкесией – власти прорабатывают восстановление поврежденной инфраструктуры образовательных учреждений.
22 мая БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. На данный момент число погибших составляет 16 человек, пострадавших – 58.