CNY Бирж.10,53+0,91%MGTS1 410+1,73%KUZB0,03-0,5%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,03+0,06%
Главная / Общество /

Студентов колледжа в Старобельске перевели на дистанционное обучение

Студенты Старобельского профессионального колледжа и Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета с 22 мая переведены на дистанционный формат обучения. Об этом сообщило Министерство просвещения России в Max. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания.

По поручению главы ведомства Сергея Кравцова студенты в возрасте до 18 лет поедут на отдых и оздоровление в детские центры, подведомственные Минпросвещения РФ.

Для оказания экстренной психолого-педагогической помощи студентам, их родителям и сотрудникам университета в регион направлены специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета. Вопросы помощи семьям погибших и пострадавшим рассматриваются на заседании оперативного штаба при главе Луганской Народной Республики (ЛНР). Со стороны университета пострадавшим студентам также окажут материальную помощь.

Кроме того, совместно с регионом-шефом – Карачаево-Черкесией – власти прорабатывают восстановление поврежденной инфраструктуры образовательных учреждений.

22 мая БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. На данный момент число погибших составляет 16 человек, пострадавших – 58.

