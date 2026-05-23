Число погибших при атаке по Старобельску увеличилось до 18
Число погибших при атаке на общежитие и колледж в Луганской Народной Республике (ЛНР) возросло до 18, сообщает пресс-служба МЧС России.
Всего пострадали 60 человек, под завали могут находиться еще трое.
22 мая БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что украинские беспилотники атакуют место трагедии в Старобельске. Спасателям приходится прерывать работы по команде «воздух» и укрываться из-за угрозы атак дронов. Мирошник отметил, что силы ПВО и мобильные огневые группы ведут работу по украинским беспилотникам.