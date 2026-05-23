В Хабаровском крае площадь лесных пожаров превысила 17 000 га

В Хабаровском крае зарегистрировано 22 лесных пожара, три из которых удалось локализовать, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и лесопереработки. Общая площадь, пройденная огнем, достигла 17 972 га.

Огонь распространился на территории восьми районов и одного округа – в Амурском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Комсомольском, имени Лазо, Хабаровском районах, а также в Солнечном округе.

В тушении пожаров задействованы 317 специалистов и 57 единиц техники. Ранее уже ликвидированы два лесных пожара на площади 21 га. Погодные условия и особенности ландшафта затрудняют борьбу с огнем. Поэтому были приняты меры по усилению лесопожарных групп. Все очаги находятся на достаточном удалении от населенных пунктов и объектов экономики. Угрозы для жителей нет.

Как сообщает «Авиалесоохрана», в Хабаровский край направили 30 работников Забайкальской базы авиаохраны лесов.

Режим ЧС действует в двух муниципалитетах Хабаровского края (Верхнебуреинский и Солнечный районы).

