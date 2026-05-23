В Подмосковье на следующей неделе ожидается мокрый снег
На смену майской жаре в столичный регион придут октябрьский холод и мокрый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Заключительная неделя весны будет дождливой и аномально холодной. В Москве ожидается выпадение 25–30 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы. Дожди будут идти ежедневно. Кроме того, не исключена небольшая вероятность перехода осадков в твердую фазу в ночные часы.
28 мая в тыл циклона задует «костяной» северо-западный ветер, который принесет в регион арктический воздух. Ночная температура в Москве и Подмосковье упадет до +2…+5, а днем столбики термометров покажут +5…+8 .
При околонулевой температуре (около +2…+3 градусов) и высоте нулевой изотермы в облаках на уровне 1400 м под утро на севере и северо-западе Московской области дождь начнет перемежаться с хлопьями «липкого» мокрого снега, которые будут таять на лету. Аналогичное явление локально прогнозируется в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях, а также в Карелии. В двух последних регионах не исключен также мозаичный ледяной дождь. Синоптики отмечают, что речь идет не о снегопаде, а скорее о мокрой «каше». По прогнозам синоптиков, снег вряд ли достигнет Москвы, однако может наблюдаться в небе над ближним Подмосковьем – ориентировочно по дуге Истра – Лобня – Пушкино.
Второй «заход» зимы с ночным мокрым снегом минует Москву, но пройдет по западу и юго-западу Подмосковья (Руза, Можайск, Наро-Фоминск), а затем клином доберется до части Смоленской, Брянской и Калужской областей.