В Подмосковье на следующей неделе ожидается мокрый снег

При околонулевой температуре (около +2…+3 градусов) и высоте нулевой изотермы в облаках на уровне 1400 м под утро на севере и северо-западе Московской области дождь начнет перемежаться с хлопьями «липкого» мокрого снега, которые будут таять на лету. Аналогичное явление локально прогнозируется в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях, а также в Карелии. В двух последних регионах не исключен также мозаичный ледяной дождь. Синоптики отмечают, что речь идет не о снегопаде, а скорее о мокрой «каше». По прогнозам синоптиков, снег вряд ли достигнет Москвы, однако может наблюдаться в небе над ближним Подмосковьем – ориентировочно по дуге Истра – Лобня – Пушкино.