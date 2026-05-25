Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,512-0,17%KZOS60,5+0,67%BLNG10,66-1,02%IMOEX2 627,07+0,05%RTSI1 162,19+0,05%RGBI119,21-0,1%RGBITR783,520%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Киркоров подал в суд на Shot и Life за публикации о задолженности по ЖКХ

Ведомости

Певец Филипп Киркоров подал исковое заявление в Савеловский районный суд Москвы. Ответчиком выступает АО «Ньюс медиа», которому принадлежат интернет-издания Shot и Life, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В тексте заявления отмечается, что издания синхронно опубликовали материалы о задолженности Киркорова по оплате коммунальных услуг. Певец заявил, что эти сведения не соответствуют действительности и могут быть направлены на создание его негативного образа в глазах зрителей.

Киркоров попросил признать публикации не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Он посчитал, что издания должны выпустить опровержение, а также заплатить ему по 521 000 руб. Кроме того, певец попросил взыскать расходы по уплате госпошлины в размере 15 000 руб.

Telegram-канал Shot писал о задолженности Киркорова в феврале 2026 г. Уточнялось, что народный артист России должен 521 000 руб., так как перестал оплачивать счета за коммунальные услуги с 2025 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь