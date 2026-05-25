Киркоров подал в суд на Shot и Life за публикации о задолженности по ЖКХ
Певец Филипп Киркоров подал исковое заявление в Савеловский районный суд Москвы. Ответчиком выступает АО «Ньюс медиа», которому принадлежат интернет-издания Shot и Life, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
В тексте заявления отмечается, что издания синхронно опубликовали материалы о задолженности Киркорова по оплате коммунальных услуг. Певец заявил, что эти сведения не соответствуют действительности и могут быть направлены на создание его негативного образа в глазах зрителей.
Киркоров попросил признать публикации не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Он посчитал, что издания должны выпустить опровержение, а также заплатить ему по 521 000 руб. Кроме того, певец попросил взыскать расходы по уплате госпошлины в размере 15 000 руб.
Telegram-канал Shot писал о задолженности Киркорова в феврале 2026 г. Уточнялось, что народный артист России должен 521 000 руб., так как перестал оплачивать счета за коммунальные услуги с 2025 г.