Главная / Общество /

В РАН отметили низкий сейсмический потенциал на Камчатке

Ведомости

Сейсмический потенциал в области Южной Камчатки был в значительной степени реализован летом 2025 г. Сейчас наблюдается дефицит смещений разрыва в области, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

«Среднее смещение составило 6,5 м, что соответствует дефициту смещений, накопленному после последнего Камчатского землетрясения 1952 г.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Данные были получены при помощи спутниковых снимков. По ним ученые построили модель поверхности сейсмического разрыва Камчатского землетрясения и определили поле смещений на ней. Эти данные важны, чтобы спрогнозировать развитие сейсмической активности в регионе, рассказал Красников.

Фото.

Последствия сильнейшего за 70 лет землетрясения на Камчатке

Общество / Фото

Сильнейшее с 1952 г. землетрясение в Тихом океане недалеко от Камчатки произошло 30 июля 2025 г. около 11:30 по местному времени (2:30 по мск).

Магнитуда достигала 8,7. Эпицентр, по данным регионального филиала Геофизической службы РАН, зафиксирован в 150 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Позже о толчках сообщали в Сахалинской области, на которую впоследствии обрушилась первая волна цунами. Некоторые районы оказались затоплены.

