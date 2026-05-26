Бывший вице-губернатор Кубани пропал без вести на спецоперации
Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов, ранее осужденный по делу о получении взятки в особо крупном размере, пропал без вести в зоне спецоперации. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.
По данным собеседников издания, говорить о гибели 35-летнего экс-чиновника пока преждевременно, поскольку его тело не найдено.
18 мая 2024 г. Власов был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю при получении 3 млн руб. В ходе судебного разбирательства он вину не признал, однако, как отмечается в сообщении, она была подтверждена совокупностью доказательств.
В декабре 2025 г. Первомайский районный суд Краснодара приговорил Власова к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Власову также назначили штраф в размере 90 млн руб. и запрет на занятие должностей на государственной и муниципальной службе сроком на 12 лет.
По данным следствия, в период работы в должности заместителя губернатора, курируя в том числе департамент строительства, Власов узнал о том, что генеральный директор НАО «РСК КК» Василий Хейман получает незаконное денежное вознаграждение от субподрядных организаций. Он потребовал от гендиректора передавать ему 50% от этих сумм. В обмен он пообещал не препятствовать деятельности компании и обеспечить бесперебойное финансирование строительных работ.