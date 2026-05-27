Умер медиамагнат Дональд Ньюхаус
Скончался Дональд Ньюхаус, американский миллиардер, который руководил газетами, составлявшими основу семейной медиаимперии, в том числе Plain Dealer в Кливленде, Oregonian в Портленде и Star-Ledger в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Ему было 96 лет, пишет The New York Times (NYT).
Нью-Хаус умер 26 мая в своем поместье в Ламбертвилле (штат Нью-Джерси). По словам его сына Стивена, сопрезидента Advance, причиной смерти стала лимфома.
Дональд Ньюхаус и его старший брат Сэмюэл Ньюхаус-младший получили медиаимперию в наследство от своего отца, Сэмюэла Ньюхауса, основавшего в 1922 г. газету Staten Island Advance. На пике успеха компании в 1999 г. совокупный тираж газет Advance составлял 2,9 млн экземпляров. Такой объем ставил сеть на третье место после Gannett и Knight Ridder. Advance также владела воскресным журналом Parade.
По данным индекса миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивалось в $19,5 млрд.