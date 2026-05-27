Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,484+0,14%MGTS1 298-2,84%MRKS0,477-1,04%IMOEX2 580,350%RTSI1 134,220%RGBI118,85-0,03%RGBITR781,63+0,01%
Главная / Общество /

Умер медиамагнат Дональд Ньюхаус

Ведомости
REUTERS
REUTERS

Скончался Дональд Ньюхаус, американский миллиардер, который руководил газетами, составлявшими основу семейной медиаимперии, в том числе Plain Dealer в Кливленде, Oregonian в Портленде и Star-Ledger в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Ему было 96 лет, пишет The New York Times (NYT).

Нью-Хаус умер 26 мая в своем поместье в Ламбертвилле (штат Нью-Джерси). По словам его сына Стивена, сопрезидента Advance, причиной смерти стала лимфома.

Дональд Ньюхаус и его старший брат Сэмюэл Ньюхаус-младший получили медиаимперию в наследство от своего отца, Сэмюэла Ньюхауса, основавшего в 1922 г. газету Staten Island Advance. На пике успеха компании в 1999 г. совокупный тираж газет Advance составлял 2,9 млн экземпляров. Такой объем ставил сеть на третье место после Gannett и Knight Ridder. Advance также владела воскресным журналом Parade.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивалось в $19,5 млрд.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте