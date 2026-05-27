Умер медиамагнат Дональд Ньюхаус

Дональд Ньюхаус и его старший брат Сэмюэл Ньюхаус-младший получили медиаимперию в наследство от своего отца, Сэмюэла Ньюхауса, основавшего в 1922 г. газету Staten Island Advance. На пике успеха компании в 1999 г. совокупный тираж газет Advance составлял 2,9 млн экземпляров. Такой объем ставил сеть на третье место после Gannett и Knight Ridder. Advance также владела воскресным журналом Parade.