В Самарской области в третий раз отменили Грушинский фестиваль
Грушинский фестиваль в Самарской области вновь не состоится в 2026 г. из соображений безопасности, сообщила пресс-служба фестиваля. Мероприятие отменяется третий год подряд.
«К сожалению, ситуация с безопасностью не стабилизировалась и не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мастрюковских озерах», - подчеркнули организаторы фестиваля.
В публикации напомнили, что Грушинский фестиваль также отменялся с 1980 по 1986 г., но затем его начали проводить вновь. При этом в Самаре планируют провести Зимний Грушинский в феврале, фестиваль «Гитарная пристань» и другие встречи. Организаторы надеются, что фестиваль вернется, «как только это станет возможным».
Грушинский фестиваль - это песенный фестиваль. Официально мероприятие называется «Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина». Обычно он проводится в первые выходные июля на фестивальной поляне в районе Мастрюковских озер.