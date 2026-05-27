Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
KLSB18-0,55%CNY Бирж.10,499+0,28%IMOEX2 584,46+0,16%RTSI1 135,99+0,16%RGBI118,880%RGBITR781,78+0,03%
Главная / Общество /

В Самарской области в третий раз отменили Грушинский фестиваль

Ведомости

Грушинский фестиваль в Самарской области вновь не состоится в 2026 г. из соображений безопасности, сообщила пресс-служба фестиваля. Мероприятие отменяется третий год подряд.

«К сожалению, ситуация с безопасностью не стабилизировалась и не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мастрюковских озерах», - подчеркнули организаторы фестиваля.

В публикации напомнили, что Грушинский фестиваль также отменялся с 1980 по 1986 г., но затем его начали проводить вновь. При этом в Самаре планируют провести Зимний Грушинский в феврале, фестиваль «Гитарная пристань» и другие встречи. Организаторы надеются, что фестиваль вернется, «как только это станет возможным».

Грушинский фестиваль - это песенный фестиваль. Официально мероприятие называется «Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина». Обычно он проводится в первые выходные июля на фестивальной поляне в районе Мастрюковских озер.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте