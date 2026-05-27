Парламент Крыма утвердил административную границу с Херсонской областью
Парламент Крыма утвердил соглашение об административно границе с Херсонской областью. Об этом сообщил агентству «РИА Новости» глава законодательного органа Владимир Константинов.
Документ подписали главы регионов Сергей Аксенов и Владимир Сальдо. Нынешние фактические границы между субъектами не меняются, разногласий не выявлено. Соглашение внесут в государственный кадастр недвижимости.
Херсонская область была принята в состав России в 2022 г. по административным границам бывших украинских областей.
