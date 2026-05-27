Турецкий перевозчик Air Anka не получил разрешения на полеты в РФ после 25 мая
Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Решение принято по согласованию с Минтрансом в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. Перевозчик уже продал туроператору ANEX Tour провозные емкости до конца октября. Заявки Air Anka на новые рейсы по согласованию с турецкой стороной не удовлетворяются.
В ANEX Tour заявили, что дефицита провозных емкостей для перевозки пассажиров между Россией и Турцией нет – российские авиакомпании предлагали свои услуги. Чтобы минимизировать дискомфорт туристов, туроператор предлагает клиентам, находящимся на курортах, продлить проживание за свой счет, а тем, кто еще в России, – перенести даты поездки или вернуть деньги. В компании добавили, что работают с каждой заявкой точечно, подбирая наиболее выгодный вариант.
В середине мая 2026 г. авиакомпания приостановила полеты в Россию из-за «технических проблем», из-за чего в Турции застряли сотни туристов ANEX Tour. Росавиация тогда разрешила Air Anka выполнить обратные рейсы для вывоза пассажиров, но запретила новые. Позднее ANEX Tour договорилась с отелями о продлении размещения туристов, а российские авиакомпании начали вывозить отдыхающих дополнительными рейсами. В конце мая Air Anka попыталась вернуться на рынок, но получила отказ.