Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,476+0,06%RGSS0,187-1,17%USBN0,143-2,05%IMOEX2 592,01+0,46%RTSI1 151,66+1,54%RGBI118,89+0,01%RGBITR781,89+0,04%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Турецкий перевозчик Air Anka не получил разрешения на полеты в РФ после 25 мая

Ведомости

Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Решение принято по согласованию с Минтрансом в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. Перевозчик уже продал туроператору ANEX Tour провозные емкости до конца октября. Заявки Air Anka на новые рейсы по согласованию с турецкой стороной не удовлетворяются.

В ANEX Tour заявили, что дефицита провозных емкостей для перевозки пассажиров между Россией и Турцией нет – российские авиакомпании предлагали свои услуги. Чтобы минимизировать дискомфорт туристов, туроператор предлагает клиентам, находящимся на курортах, продлить проживание за свой счет, а тем, кто еще в России, – перенести даты поездки или вернуть деньги. В компании добавили, что работают с каждой заявкой точечно, подбирая наиболее выгодный вариант.

В середине мая 2026 г. авиакомпания приостановила полеты в Россию из-за «технических проблем», из-за чего в Турции застряли сотни туристов ANEX Tour. Росавиация тогда разрешила Air Anka выполнить обратные рейсы для вывоза пассажиров, но запретила новые. Позднее ANEX Tour договорилась с отелями о продлении размещения туристов, а российские авиакомпании начали вывозить отдыхающих дополнительными рейсами. В конце мая Air Anka попыталась вернуться на рынок, но получила отказ.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь