В США начали расследование против обвинившей Трампа в насилии женщины
Министерство юстиции США приступило к уголовному расследованию против писательницы Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей американского президента Дональда Трампа в сексуальном насилии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Главный вопрос расследования – давала ли Кэрролл ложные показания в связи с двумя гражданскими исками против Трампа. В одном из них она утверждала, что в середине 1990-х гг. в нью-йоркском универмаге Трамп совершил в ее отношении сексуализированное насилие, а во втором, что он оклеветал ее, когда в 2019 г. неоднократно отрицал факт насилия и утверждал, что женщина выдумала эту историю для роста продаж ее книги.
Согласно данным CNN, теория обвинения строится на показаниях Кэрролл, данных под присягой в 2022 г., что она не получала для иска внешнего финансирования. Позже выяснилось, что миллиардер Рид Хоффман оплатил часть судебных издержек и расходов.
В январе 2024 г. суд присяжных постановил, что Трамп должен выплатить Кэрролл более $83 млн в качестве компенсации за неоднократную клевету в ее адрес, сообщал NBC News. Сумма компенсации включала $11 млн за ущерб, нанесенный репутации Кэрролл, $7,3 млн за моральный ущерб и другие убытки, а также $65 млн в качестве штрафных санкций.