CNY Бирж.10,5+0,38%ARSA7,35+1,52%CHMK3 605-5,01%IMOEX2 573,49-0,4%RTSI1 135,89-0,4%RGBI118,93-0,07%RGBITR782,6-0,04%
Главная / Общество /

Топ-менеджера Disney осудили за провоз мармелада с наркотиками в «Шереметьево»

Химкинский городской суд Московской области приговорил топ-менеджера The Walt Disney Company Датерао Джугала Судхира к двум годам и шести месяцам колонии общего режима за попытку ввоза наркотиков через «Шереметьево». Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе подмосковных судов.

Суд установил вину по ст. 228 (незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотиков) и ст. 229.1 УК (незаконная перевозка наркотиков). Приговоренному также назначили штраф в размере 30 000 руб.

По данным суда, мужчина прибыл в Россию из Катара в январе 2026 г. При прохождении «зеленого коридора» в «Шереметьево» его остановили для досмотра, в багаже обнаружили мармелад с наркотическим веществом, после чего он был задержан. В суде он утверждал, что вещество ему назначил врач в США после операции на мозге для купирования последствий.

Судхир курирует более 20 проектов в структуре The Walt Disney Company.

Отвлекает реклама?