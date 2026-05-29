Топ-менеджера Disney осудили за провоз мармелада с наркотиками в «Шереметьево»

По данным суда, мужчина прибыл в Россию из Катара в январе 2026 г. При прохождении «зеленого коридора» в «Шереметьево» его остановили для досмотра, в багаже обнаружили мармелад с наркотическим веществом, после чего он был задержан. В суде он утверждал, что вещество ему назначил врач в США после операции на мозге для купирования последствий.