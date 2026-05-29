Военный Минобороны стал фигурантом дела о подделке работ Эрнста Неизвестного

По ее данным, в период с 2020 по 2026 г. Кошкарев в составе преступной группы организовал незаконное изготовление не менее 30 предметов искусства от имени художника и скульптора Эрнста Неизвестного. Злоумышленники продавали картины и скульптуры в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Московской областях, а также за пределами страны. Кошкарев и его сообщники получили от их реализации не менее 90 млн руб.