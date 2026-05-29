Военный Минобороны стал фигурантом дела о подделке работ Эрнста Неизвестного
Главное военное следственное управление СК России предъявило обвинения военнослужащему одного из подразделений Минобороны РФ Максиму Кошкареву по делу о незаконном использовании объектов авторского права, а также мошенничестве в особо крупном размере (п. «б», «в» ч. 3 ст. 146 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее данным, в период с 2020 по 2026 г. Кошкарев в составе преступной группы организовал незаконное изготовление не менее 30 предметов искусства от имени художника и скульптора Эрнста Неизвестного. Злоумышленники продавали картины и скульптуры в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Московской областях, а также за пределами страны. Кошкарев и его сообщники получили от их реализации не менее 90 млн руб.
В отношении Кошкарева избрали меру пресечения, связанную с ограничением свободы. На его имущество на сумму более 128 млн руб. также наложен арест. Специалисты продолжают расследование дела.
Эрнст (при рождении – Эрик) Неизвестный был советским скульптором, графиком и живописцем. Он родился 9 апреля 1925 г. в Свердловске (Екатеринбурге), участвовал в Великой Отечественной войне, а после окончил Московский художественный институт имени В.И. Сурикова. Неизвестный был членом Союза художников СССР. В 1976 г. художник эмигрировал в Швейцарию, а затем переехал в США. После этого приезжал в Россию. Неизвестный умер 9 августа 2016 г. в Нью-Йорке в возрасте 91 года.