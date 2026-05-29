«Ведомости» занимают второе место по индексу вовлеченности среди печатных СМИ

Авторы обзора отмечают, что российский рынок печатных СМИ переживает структурную консолидацию. Несмотря на сокращение числа изданий и тиражей, аудитория печатной прессы продолжает расти. По данным Союза предприятий печатной индустрии, в 2025 г. она увеличилась на 2,5 млн человек и достигла 65 млн читателей. При этом основной рост обеспечивается не увеличением тиражей, а расширением аудитории каждого отдельного номера. Большинство традиционных газет и журналов уже активно работают в цифровой среде, а бренд печатного СМИ перестал ассоциироваться исключительно с бумажной версией.