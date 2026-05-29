«Ведомости» занимают второе место по индексу вовлеченности среди печатных СМИ

Газета показала лучшую динамику роста среди трех ведущих изданий
Ведомости

Газета «Ведомости» второй год подряд занимает второе место по индексу вовлеченности аудитории в социальных сетях среди российских печатных СМИ. Об этом говорится в аналитическом обзоре Фонда Росконгресс «Печатные СМИ в цифровую эпоху: индексы влияния или активность читателей».

Согласно исследованию, за период с апреля 2025 г. по март 2026 г. «Ведомости» сохранили вторую позицию в рейтинге вовлеченности и показали лучшую динамику роста среди трех ведущих изданий. Средний показатель вовлеченности вырос с 461 530 реакций в апреле 2025 г. до 1,06 млн в марте 2026 г., увеличившись на 130% за год.

Лидером рейтинга вовлеченности остается «Коммерсантъ» со средним показателем около 820 000 реакций в месяц. В рейтинге цитируемости первое место занимает газета «Известия» со средним показателем 2283,9 пункта.

Авторы обзора отмечают, что российский рынок печатных СМИ переживает структурную консолидацию. Несмотря на сокращение числа изданий и тиражей, аудитория печатной прессы продолжает расти. По данным Союза предприятий печатной индустрии, в 2025 г. она увеличилась на 2,5 млн человек и достигла 65 млн читателей. При этом основной рост обеспечивается не увеличением тиражей, а расширением аудитории каждого отдельного номера. Большинство традиционных газет и журналов уже активно работают в цифровой среде, а бренд печатного СМИ перестал ассоциироваться исключительно с бумажной версией.

По данным Ipsos, наиболее популярным способом потребления материалов СМИ сегодня является чтение на сайтах и в мобильных приложениях изданий – этот формат выбирают 48% аудитории. Еще 38% читают материалы через социальные сети, тогда как печатную версию предпочитают 20% читателей.

В Фонде Росконгресс подчеркивают, что влияние современных СМИ формируется за счет совокупности цифровых площадок, цитируемости, активности аудитории в соцсетях и эффективности работы на различных платформах, а не только за счет традиционной печатной аудитории.

