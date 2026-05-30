Общество

В Крыму вводят ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92

Ведомости

С 31 мая на территории Республики Крым из-за дефицита вводится приоритетная продажа бензина марки АИ-95 для коммунального и социального транспорта, а также реализация по талонам без ограничения объема. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.

На автозаправочных станциях (АЗС) сетей АТАН и ТЭС бензин АИ-95 будет продаваться исключительно по талонам.

Также водится ограничение на розничную реализацию бензина марки АИ-92: не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка бензином в канистры запрещена.

Аксенов выразил надежду, что ситуацию удастся нормализовать в течение 30 дней. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и получать информацию только из проверенных источников.

На сайте регионального минэнерго пользователи могут узнать актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, добавил глава региона.

Подобные ограничительные меры уже вводились на территории Крыма и Севастополя в 2025 г. Они действовали на 270 АЗС по всему полуострову. Ограничения отменили 26 октября 2025 г.

