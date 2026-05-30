В Крыму вводят ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92

С 31 мая на территории Республики Крым из-за дефицита вводится приоритетная продажа бензина марки АИ-95 для коммунального и социального транспорта, а также реализация по талонам без ограничения объема. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.