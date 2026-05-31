Во Франции 416 человек задержали после победы ПСЖ в финале Лиге чемпионов
Во Франции после победы «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов задержали 416 человек, в том числе 283 – в Париже. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на министра внутренних дел страны Лорана Нуньеса. В ходе беспорядков семь полицейских получили ранения. Один из правоохранителей пострадал из-за падения в Ажене, где произошли столкновения.
В 15 городах были разграблены магазины. Два человека получили ранения в Париже. Вечером 30 мая люди пытались напасть на полицейский участок VIII округа столицы Франции. На Елисейских полях сожгли шесть автомобилей и газетный киоск.
ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй год подряд. В финальном матче, состоявшемся на будапештской «Пушкаш Арене», команда под руководством Луиса Энрике одержал победу над лондонским «Арсеналом». По итогам основного и дополнительного времени была ничья 1:1. В послематчевой серии пенальти точнее оказались футболисты из Парижа – 4:3.
Годом ранее парижский клуб выиграл финал в основное время, разгромив миланский «Интер» – 5:0.