Во Франции 416 человек задержали после победы ПСЖ в финале Лиге чемпионов

Во Франции после победы «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов задержали 416 человек, в том числе 283 – в Париже. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на министра внутренних дел страны Лорана Нуньеса. В ходе беспорядков семь полицейских получили ранения. Один из правоохранителей пострадал из-за падения в Ажене, где произошли столкновения.