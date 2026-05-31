Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,487+0,26%ABIO46,9-1,76%RGSS0,188-0,32%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,96+0,09%RGBITR783,56+0,18%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Во Франции 416 человек задержали после победы ПСЖ в финале Лиге чемпионов

Ведомости

Во Франции после победы «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов задержали 416 человек, в том числе 283 – в Париже. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на министра внутренних дел страны Лорана Нуньеса. В ходе беспорядков семь полицейских получили ранения. Один из правоохранителей пострадал из-за падения в Ажене, где произошли столкновения.

В 15 городах были разграблены магазины. Два человека получили ранения в Париже. Вечером 30 мая люди пытались напасть на полицейский участок VIII округа столицы Франции. На Елисейских полях сожгли шесть автомобилей и газетный киоск.

ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй год подряд. В финальном матче, состоявшемся на будапештской «Пушкаш Арене», команда под руководством Луиса Энрике одержал победу над лондонским «Арсеналом». По итогам основного и дополнительного времени была ничья 1:1. В послематчевой серии пенальти точнее оказались футболисты из Парижа – 4:3.

Годом ранее парижский клуб выиграл финал в основное время, разгромив миланский «Интер» – 5:0.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её