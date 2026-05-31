В ЛНР украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус Старобельск – Москва

В конце апреля дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус в Вознесеновке Белгородской области, погибли три женщины. Неделей ранее в Брянской области в результате удара FPV-дрона по автобусу пострадали водитель и четыре пассажира. А в конце марта украинский БПЛА нанес удар по пассажирскому автобусу в Шебекине, пострадали мужчина и женщина.