В ЛНР украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус Старобельск – Москва
Рейсовый автобус Старобельск – Москва подвергся атаке беспилотника самолетного типа у города Рубежное в ЛНР, сообщается в Max-канале правительства региона.
В салоне находились 11 пассажиров, пострадавших нет. В результате удара повреждена задняя часть автобуса и пробит радиатор, возгорания удалось избежать.
В конце апреля дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус в Вознесеновке Белгородской области, погибли три женщины. Неделей ранее в Брянской области в результате удара FPV-дрона по автобусу пострадали водитель и четыре пассажира. А в конце марта украинский БПЛА нанес удар по пассажирскому автобусу в Шебекине, пострадали мужчина и женщина.