Родственники погибших туристов группы Дятлова хотят добиться нового дела

Родные членов туристической группы Игоря Дятлова планируют добиваться возбуждения нового уголовного дела. Об этом адвокат Евгений Черноусов сообщил ТАСС.

Черноусов представляет интересы сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой и нескольких других родственников туристов, погибших на перевале. По его словам, по делу проводились судебно-медицинские экспертизы, вскрытие девяти тел погибших. К актам вскрытия по каждому уголовному делу должны прилагаться химические экспертизы и гистология, но, как утверждает Черноусов, «они не приложены».

«Значит, они не были проведены», – заявил он.

По мнению защиты, такие экспертизы могли бы подтвердить ту или иную возможную причину гибели туристов. Черноусов также заявил, что родственники погибших будут требовать от федеральных телеканалов не показывать эфиры с не соответствующими действительности теориями о гибели туристов.

2 февраля 1959 г. группа из девяти туристов под руководством Дятлова погибла при невыясненных обстоятельствах на одном из перевалов Северного Урала. Шестеро скончались от общего охлаждения, еще у троих нашли серьезные переломы. Советские прокуроры назвали причиной гибели людей «стихийную силу, преодолеть которую люди были не в состоянии».

