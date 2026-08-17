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Шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

Елена Вострикова

Шесть человек погибли и еще четверо пострадали в результате ракетного удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Колосково Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в Max.

По его данным, среди пострадавших – 14-летний ребенок. Двоим пострадавшим оказали медицинскую помощь амбулаторно, от госпитализации они отказались.

«Остальные, включая ребенка, направлены в Валуйскую ЦРБ», – сообщил Шуваев.

В результате удара также сгорела хозяйственная постройка и был поврежден легковой автомобиль.

16 августа Шуваев сообщал об атаке ВСУ на автобус с сотрудниками предприятия в Ракитянском округе. В результате погибла женщина, еще девять человек пострадали. Одна из пострадавших получила открытую черепно-мозговую травму и находится в тяжелом состоянии. Еще три женщины и четверо мужчин получили осколочные ранения, у одной женщины предварительно диагностировали акубаротравму.

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