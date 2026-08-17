Шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

16 августа Шуваев сообщал об атаке ВСУ на автобус с сотрудниками предприятия в Ракитянском округе. В результате погибла женщина, еще девять человек пострадали. Одна из пострадавших получила открытую черепно-мозговую травму и находится в тяжелом состоянии. Еще три женщины и четверо мужчин получили осколочные ранения, у одной женщины предварительно диагностировали акубаротравму.