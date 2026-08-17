Фестиваль «Спасская башня» в Москве перенесли на 2027 год

«Спасская башня» традиционно проходит на Красной площади и представляет собой музыкально-театрализованное представление с участием военных оркестров из разных стран. За время существования фестиваля в нем приняли участие более 160 коллективов из 57 стран, а число зрителей превысило 860 000 человек.