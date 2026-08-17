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Фестиваль «Спасская башня» в Москве перенесли на 2027 год

Елена Вострикова

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который должен был пройти в Москве с 21 по 30 августа, перенесен на 2027 г. Об этом сообщили организаторы в официальном Telegram-канале.

Решение принято «по независящим от организаторов причинам». Новые даты проведения фестиваля в 2027 г. будут объявлены дополнительно.

«Спасская башня» традиционно проходит на Красной площади и представляет собой музыкально-театрализованное представление с участием военных оркестров из разных стран. За время существования фестиваля в нем приняли участие более 160 коллективов из 57 стран, а число зрителей превысило 860 000 человек.

В 2025 г. на открытии «Спасской башни» выступили 25 коллективов из 10 стран. Всего было 1500 участников, в том числе 500 зарубежных. Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Россию на фестивале традиционно представляли оркестры силовых ведомств, включая Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии.

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