В ЛДПР предложили назначать пенсионерам субсидии по ЖКУ автоматически

«Сейчас, чтобы получить субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг, пенсионер должен сам заявить о своем праве. Для пожилого человека это целая полоса препятствий: понять, какие документы нужны, собрать их, добраться до МФЦ либо соцзащиты, выстоять очередь. А если в системе чего-то не окажется или в заявлении будет ошибка – искать подтверждающие документы и начинать все заново», – написано в сообщении.