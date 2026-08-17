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В ЛДПР предложили назначать пенсионерам субсидии по ЖКУ автоматически

Ведомости

ЛДПР предложила назначать пенсионерам субсидии на оплату ЖКУ автоматически. С таким предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился председатель партии Леонид Слуцкий.

«Сейчас, чтобы получить субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг, пенсионер должен сам заявить о своем праве. Для пожилого человека это целая полоса препятствий: понять, какие документы нужны, собрать их, добраться до МФЦ либо соцзащиты, выстоять очередь. А если в системе чего-то не окажется или в заявлении будет ошибка – искать подтверждающие документы и начинать все заново», – написано в сообщении.

Слуцкий подчеркнул, что из-за проблем со здоровьем и бумажной волокиты пенсионеры часто остаются без помощи в данном вопросе.

Работа по инициативе заложена в госпрограмму партии «Пенсионеры России» на 2027–2032 гг. По словам Слуцкого, Социальный фонд, Федеральная налоговая служба и организации ЖКХ уже располагают данными, необходимыми для проверки права на субсидию.

14 августа партия «Единая Россия» предложила создать механизм обжалования ошибочных штрафов для водителей в электронном формате. Для обжалования штрафа необходимо будет прикрепить фото нарушения, его описание, дату и точное время его совершения. Как заявили в партии, будет создано отдельное окно для жалоб и оперативной связи с ответственными службами.

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