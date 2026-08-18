В ДТП в центре Москвы погиб зампред правления Генбанка

После ДТП движение затруднено на 3 км в сторону центра столицы. На месте происшествия работают оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Туда также направлен дорожный патруль ЦОДД. Машину скорой помощи эвакуировали. У нее повреждено левое крыло.