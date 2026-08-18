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В ДТП в центре Москвы погиб зампред правления Генбанка

Ведомости

В центре Москвы столкнулись машина скорой помощи и мотоцикл. Мотоциклист погиб. Им был заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин, сообщил ТАСС.  

Трагедия произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 9. Карета скорой помощи врезалась в мотоцикл, за рулем которого был Ларин.

После ДТП движение затруднено на 3 км в сторону центра столицы. На месте происшествия работают оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Туда также направлен дорожный патруль ЦОДД. Машину скорой помощи эвакуировали. У нее повреждено левое крыло.

27 июля на Калужском шоссе в Москве столкнулись грузовой автомобиль, легковая машина и мотоцикл. В результате ДТП произошло возгорание. Погибли два человека.

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