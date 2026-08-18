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Главная / Общество /

В Щелково при взрыве гранаты в школе четыре педагога ранены

Ксения Наумчик

В одной из школ подмосковного Щелково произошел взрыв страйкбольной гранаты. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в деревне Серково во время всероссийских учений по антитеррористической защищенности. В ходе отработки навыков в окно образовательного учреждения бросили гранату. Снаряд упал на стол и взорвался.

В результате происшествия пострадали четыре педагога. Один из учителей получил ранение обоих глаз, двое получили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Троих пострадавших доставили в больницу, одной женщине помощь оказали на месте.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

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