В Петербурге задержали 21-летнего главу ячейки телефонных мошенников
Полицейские Санкт-Петербурга задержали в подмосковных Мытищах предполагаемого организатора группы, которая помогала телефонным мошенникам. Об этом сообщили в МВД России.
Задержанным оказался 21-летний уроженец Краснодара. По предварительным данным, он получал инструкции от зарубежного куратора и координировал работу сообщников в Санкт-Петербурге. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
При обыске у молодого человека правоохранители обнаружили 11 SIM-карт, два роутера, два мобильных телефона, ноутбук и GSM-шлюз. Изъятая техника, как предполагает следствие, могла использоваться в деятельности группы.
12 февраля суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу троих жителей города и Ленинградской области в возрасте 19, 20 и 23 лет по подозрению в создании технической инфраструктуры для совершения дистанционных мошенничеств под руководством кураторов с Украины. С начала 2026 г. задержанные администрировали sim-боксы, обеспечивая массовые обзвоны граждан. Старший из фигурантов, 20-летний петербуржец, по заданию куратора выезжал в Москву, где получал оборудование через курьерские службы, арендовал квартиры для его размещения и обеспечивал бесперебойную работу. Впоследствии он привлек к деятельности двух знакомых. За свою работу каждый из задержанных еженедельно получал по 30 000 руб. Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 274.3 УК РФ.