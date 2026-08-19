В Петербурге задержали 21-летнего главу ячейки телефонных мошенников

12 февраля суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу троих жителей города и Ленинградской области в возрасте 19, 20 и 23 лет по подозрению в создании технической инфраструктуры для совершения дистанционных мошенничеств под руководством кураторов с Украины. С начала 2026 г. задержанные администрировали sim-боксы, обеспечивая массовые обзвоны граждан. Старший из фигурантов, 20-летний петербуржец, по заданию куратора выезжал в Москву, где получал оборудование через курьерские службы, арендовал квартиры для его размещения и обеспечивал бесперебойную работу. Впоследствии он привлек к деятельности двух знакомых. За свою работу каждый из задержанных еженедельно получал по 30 000 руб. Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 274.3 УК РФ.