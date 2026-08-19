Тела двух погибших в Китае российских моряков доставят в РФ

18 августа РЕН ТВ сообщил о гибели четырех жителей Владивостока на судне в Китае при невыясненных обстоятельствах. Супруга одного из погибших рассказала телеканалу, что причиной смерти ее мужа могла стать жара в каюте. По ее словам, в день трагедии температура воздуха достигала плюс 38–42 градуса. Женщина также утверждала, что менее чем за неделю на судне произошли еще три смерти. По словам родственницы, представитель компании назвал произошедшее несчастным случаем и предложил кремировать тело в Китае без проведения вскрытия. Семья погибшего от этого отказалась.