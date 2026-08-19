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Главная / Общество /

Тела двух погибших в Китае российских моряков доставят в РФ

Елена Вострикова

Тела двух российских моряков, погибших на судне компании «Островной краб» в Китае, доставят в Россию. Об этом «РИА Новости» сообщили в Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов.

«Ожидается доставка тел погибших моряков на родину для проведения необходимой экспертизы и дальнейшего расследования», – рассказал собеседник агентства.

В профсоюзе также выясняют обстоятельства произошедшего. По данным организации, судно приписано к порту Малокурильское на острове Шикотан и находилось на ремонте в Китае.

18 августа РЕН ТВ сообщил о гибели четырех жителей Владивостока на судне в Китае при невыясненных обстоятельствах. Супруга одного из погибших рассказала телеканалу, что причиной смерти ее мужа могла стать жара в каюте. По ее словам, в день трагедии температура воздуха достигала плюс 38–42 градуса. Женщина также утверждала, что менее чем за неделю на судне произошли еще три смерти. По словам родственницы, представитель компании назвал произошедшее несчастным случаем и предложил кремировать тело в Китае без проведения вскрытия. Семья погибшего от этого отказалась.

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