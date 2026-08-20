Житель Омска задержан за передачу Украине данных для атак на НПЗ
В Омске задержали местного жителя, подозреваемого в передаче украинским спецслужбам сведений об объектах нефтеперерабатывающего завода для организации атак беспилотников. Об этом сообщили «РИА Новости» в региональном УФСБ.
По данным ведомства, мужчина установил контакт с представителями украинских спецслужб и передавал им информацию об объектах АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Сведения предназначались для подготовки теракта с использованием БПЛА.
В квартире задержанного изъяли средства связи. В ФСБ заявили, что полученные данные подтверждают его причастность к передаче информации украинской стороне.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по ней предусматривает пожизненное лишение свободы.
В УФСБ также сообщили, что в сентябре 2025 г. в отношении фигуранта уже было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ за призывы к осуществлению террористической деятельности.
20 августа ФСБ также сообщила о задержании в ЛНР двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с СБУ. По данным ведомства, один из них собирал и передавал сведения о перемещениях главы МВД по ЛНР и мерах по обеспечению его безопасности. В ФСБ утверждают, что информация предназначалась для подготовки теракта в отношении главы МВД региона.