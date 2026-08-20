Житель Омска задержан за передачу Украине данных для атак на НПЗ

20 августа ФСБ также сообщила о задержании в ЛНР двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с СБУ. По данным ведомства, один из них собирал и передавал сведения о перемещениях главы МВД по ЛНР и мерах по обеспечению его безопасности. В ФСБ утверждают, что информация предназначалась для подготовки теракта в отношении главы МВД региона.