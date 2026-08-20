Суд оставил без изменений решение по размеру алиментов Тимура Родригеза

В мае 2025 г. пара развелась. В октябре Родригез подал иск к Девочкиной, чтобы уменьшить размер алиментов. Между бывшими супругами было соглашение, согласно которому певец был обязан ежемесячно перечислять 1,5 млн руб. на нужды детей и еще 500 000 руб. на содержание Девочкиной. Родригез подал в суд, чтобы уменьшить размер алиментов до 500 000 руб. ежемесячно.