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Суд оставил без изменений решение по размеру алиментов Тимура Родригеза

Ксения Наумчик

Московский городской суд не удовлетворил жалобу Тимура Родригеза (Керимова) на решение по спору с бывшей супругой Анной Девочкиной, оставив в силе постановление Пресненского районного суда Москвы от 16 декабря 2025 г. о выплате алиментов. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Как сообщили в судебных органах, судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда отказалась менять ранее принятое решение, согласно которому артисту было отказано в удовлетворении требований об изменении условий соглашения об уплате алиментов, определении места жительства детей, а также порядка их общения и воспитания.

В мае 2025 г. пара развелась. В октябре Родригез подал иск к Девочкиной, чтобы уменьшить размер алиментов. Между бывшими супругами было соглашение, согласно которому певец был обязан ежемесячно перечислять 1,5 млн руб. на нужды детей и еще 500 000 руб. на содержание Девочкиной. Родригез подал в суд, чтобы уменьшить размер алиментов до 500 000 руб. ежемесячно.

Пресненский суд Москвы в декабре 2025 г. постановил оставить размер алиментов прежним, чтобы не ухудшить уровень жизни детей.

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