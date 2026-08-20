Суд оставил без изменений решение по размеру алиментов Тимура Родригеза
Московский городской суд не удовлетворил жалобу Тимура Родригеза (Керимова) на решение по спору с бывшей супругой Анной Девочкиной, оставив в силе постановление Пресненского районного суда Москвы от 16 декабря 2025 г. о выплате алиментов. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Как сообщили в судебных органах, судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда отказалась менять ранее принятое решение, согласно которому артисту было отказано в удовлетворении требований об изменении условий соглашения об уплате алиментов, определении места жительства детей, а также порядка их общения и воспитания.
В мае 2025 г. пара развелась. В октябре Родригез подал иск к Девочкиной, чтобы уменьшить размер алиментов. Между бывшими супругами было соглашение, согласно которому певец был обязан ежемесячно перечислять 1,5 млн руб. на нужды детей и еще 500 000 руб. на содержание Девочкиной. Родригез подал в суд, чтобы уменьшить размер алиментов до 500 000 руб. ежемесячно.
Пресненский суд Москвы в декабре 2025 г. постановил оставить размер алиментов прежним, чтобы не ухудшить уровень жизни детей.