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Против рэпера Лигалайза могут возбудить дело по иноагентской статье

Максим Цуланов

Столичная прокуратура инициировала запрос о возбуждении уголовного дела в отношении рэпера Лигалайза (Андрей Меньшиков, считается в России иноагентом) по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Это следует из сообщения прокуратуры.

По версии обвинения, Меньшиков был дважды привлечен к административной ответственности за отсутствие иноагентской плашки.

«Находясь за пределами РФ, в нарушение порядка деятельности иностранного агента продолжил распространение сообщений и материалов в одной из социальных сетей без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», – говорится в сообщении.

Прокуратура просит возбудить дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Максимальное наказание по этой части – два года лишения свободы.

Минюст внес Меньшикова в свой реестр иностранных агентов в декабре 2024 г. По мнению министерства, рэпер распространял фейки о решениях российских органов власти и проводимой ими политике.

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