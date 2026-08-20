Против рэпера Лигалайза могут возбудить дело по иноагентской статье

«Находясь за пределами РФ, в нарушение порядка деятельности иностранного агента продолжил распространение сообщений и материалов в одной из социальных сетей без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», – говорится в сообщении.