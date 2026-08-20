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Умер экс-басист группы «Кукрыниксы» Дмитрий Оганян

Сергей Пахомов

Бывший бас-гитарист рок-группы «Кукрыниксы» умер на 46-м году жизни. Об этом сообщил брат музыканта Тигран Оганян на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Случилось огромное горе. Мой брат Дмитрий умер. Более подробной информации пока нет», – написал мужчина. Он также добавил, что опубликует детали случившегося, как только они станут ясны.

По данным источника газеты «Известия», тело Оганяна нашли с отрубленной рукой в водоеме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Как отметил собеседник издания, музыкант сам мог нанести себе увечья, на берегу обнаружили его обувь. Однако версия о суициде, по словам брата, неправдоподобна.

«Кукрыниксы» – российская рок-группа, просуществовавшая с 1997 по 2018 г. Дмитрий Оганян играл в группе с 2001 г. Помимо игры на бас-гитаре музыкант иногда выступал и в качестве бэк-вокалиста. В числе его авторских работ в рамках коллектива – музыка и текст песни «Наше время» из альбома «Артист», а также песня «Феникс» из альбома «Шаман».

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