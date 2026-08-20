Умер экс-басист группы «Кукрыниксы» Дмитрий Оганян

«Кукрыниксы» – российская рок-группа, просуществовавшая с 1997 по 2018 г. Дмитрий Оганян играл в группе с 2001 г. Помимо игры на бас-гитаре музыкант иногда выступал и в качестве бэк-вокалиста. В числе его авторских работ в рамках коллектива – музыка и текст песни «Наше время» из альбома «Артист», а также песня «Феникс» из альбома «Шаман».