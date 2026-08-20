Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CBOM11,461-10,59%CNY Бирж.12,317-0,91%IMOEX2 123,3-2,26%RTSI802,45-0,18%RGBI113,74+0,26%RGBITR769,4+0,27%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Глава Тульской области призвал «отстать» от нарисовавшей Смешариков девочки

Сергей Пахомов

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал «отстать» от девочки из города Болохово, которой пригрозили уголовным делом за рисунок Смешариков на асфальте. Об этом глава региона сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«Готов присоединиться к большинству комментариев. Порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда», – подчеркнул Миляев. По его словам, ребенка нужно не пугать, а помочь развить его творческий потенциал.

Он предложил организовать «конкурс детского рисунка на асфальте» или дать возможность детям украсить своим творчеством объекты в городе. Кроме того, глава региона заявил, что «обязательно направит усердие местной власти в нужное русло».

В январе суд приговорил к семи годам колонии 14-летнего подростка из Тверской области за подготовку поджога одного из зданий Минобороны России. Он собирался сделать это по указанию иностранных спецслужб. По данным следствия, с 7 по 8 мая 2025 г. подросток разведал административное здание и изготовил три бутылки с зажигательной смесью.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте