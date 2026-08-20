Глава Тульской области призвал «отстать» от нарисовавшей Смешариков девочки
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал «отстать» от девочки из города Болохово, которой пригрозили уголовным делом за рисунок Смешариков на асфальте. Об этом глава региона сообщил в своем официальном Telegram-канале.
«Готов присоединиться к большинству комментариев. Порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда», – подчеркнул Миляев. По его словам, ребенка нужно не пугать, а помочь развить его творческий потенциал.
Он предложил организовать «конкурс детского рисунка на асфальте» или дать возможность детям украсить своим творчеством объекты в городе. Кроме того, глава региона заявил, что «обязательно направит усердие местной власти в нужное русло».
В январе суд приговорил к семи годам колонии 14-летнего подростка из Тверской области за подготовку поджога одного из зданий Минобороны России. Он собирался сделать это по указанию иностранных спецслужб. По данным следствия, с 7 по 8 мая 2025 г. подросток разведал административное здание и изготовил три бутылки с зажигательной смесью.