Глава Тульской области призвал «отстать» от нарисовавшей Смешариков девочки

В январе суд приговорил к семи годам колонии 14-летнего подростка из Тверской области за подготовку поджога одного из зданий Минобороны России. Он собирался сделать это по указанию иностранных спецслужб. По данным следствия, с 7 по 8 мая 2025 г. подросток разведал административное здание и изготовил три бутылки с зажигательной смесью.