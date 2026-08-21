Нарисовавшая «Смешариков» девочка поучаствует в конкурсе

Ранее девочка нарисовала на площадке героев из мультика. Местные власти расценили ее рисунки как порчу государственного имущества и направили в полицию обращение. Ребенку вменяли сразу две статьи: 214-ю (вандализм) и 167-ю УК (умышленное повреждение имущества). Также местные власти призвали родителей ребенка устранить «последствия порчи государственного имущества». По их словам, это может стать отягчающим обстоятельством.