Нарисовавшая «Смешариков» девочка поучаствует в конкурсе
Мама девочки, нарисовавшей в городе Болохово Тульской области героев из мультфильма «Смешарики» на резиновом покрытии детской площадки, готова принять участие в конкурсе, сообщил ТАСС. Конкурс будет проведен в знак ее поддержки.
«Да, [дочь готова принять участие в конкурсе]», – подтвердила желание дочки Любовь Щендрыгина.
Ранее девочка нарисовала на площадке героев из мультика. Местные власти расценили ее рисунки как порчу государственного имущества и направили в полицию обращение. Ребенку вменяли сразу две статьи: 214-ю (вандализм) и 167-ю УК (умышленное повреждение имущества). Также местные власти призвали родителей ребенка устранить «последствия порчи государственного имущества». По их словам, это может стать отягчающим обстоятельством.
20 августа губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал «отстать» от девочки. Он подчеркнул, что общественный порядок необходимо соблюдать, но доводить ситуацию до абсурда излишне.
В знак поддержки девочки 20 августа было принято решение провести конкурс детских рисунков на асфальте.