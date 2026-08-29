Двух школьниц арестовали после убийства мальчика в Подмосковье

По данным Telegram-канала Mash, 12-летний мальчик пропал 26 августа. Мама школьника обратилась в полицию. На следующий день его нашли мертвым в подвале заброшенного здания на территории ПТУ. Ребенка зарезали. На его теле нашли множественные ножевые ранения груди, шеи, живота и рук.