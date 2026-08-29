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Двух школьниц арестовали после убийства мальчика в Подмосковье

Ведомости

Суд арестовал двух несовершеннолетних девочек после убийства 12-летнего мальчика в деревне Кабаново в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

Как сообщили в СК Подмосковья, 28 августа девочки были задержаны в рамках расследования уголовного дела об убийстве ребенка. Следствие возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), ход и результаты его расследования контролирует Орехово-Зуевская городская прокуратура.

По данным Telegram-канала Mash, 12-летний мальчик пропал 26 августа. Мама школьника обратилась в полицию. На следующий день его нашли мертвым в подвале заброшенного здания на территории ПТУ. Ребенка зарезали. На его теле нашли множественные ножевые ранения груди, шеи, живота и рук.

Telegram-канал Baza сообщает, что школьницы спланировали преступление и заманили заманили мальчика на встречу. В расправе подозревают девочек 15 и 16 лет.

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