Двух школьниц арестовали после убийства мальчика в Подмосковье
Суд арестовал двух несовершеннолетних девочек после убийства 12-летнего мальчика в деревне Кабаново в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.
По данным Telegram-канала Mash, 12-летний мальчик пропал 26 августа. Мама школьника обратилась в полицию. На следующий день его нашли мертвым в подвале заброшенного здания на территории ПТУ. Ребенка зарезали. На его теле нашли множественные ножевые ранения груди, шеи, живота и рук.
Telegram-канал Baza сообщает, что школьницы спланировали преступление и заманили заманили мальчика на встречу. В расправе подозревают девочек 15 и 16 лет.