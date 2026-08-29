Умер актер из сериала «Обратная сторона Луны» Макс Максимов

Максимов родился в Москве 5 августа 1946 г. Он был не только актером, но и цирковым артистом. В 1968 г. окончил Творческую мастерскую клоунских жанров. После работал в Союзгосцирке клоуном-акробатом. В 1980-1986 гг. занимал должность художественного руководителя «Цирка на воде». В 1983 г. Максимов окончил режиссерский факультет ГИТИСа.