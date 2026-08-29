Умер актер из сериала «Обратная сторона Луны» Макс Максимов
Умер актер Макс Максимов (настоящее имя Сергей Максимов) на 81-м году жизни, сообщил ТАСС. Он был известен ролями в сериалах «Обратная сторона Луны» и «Доктор Живаго».
Его вдова сообщила агентству, что актер умер утром.
Максимов родился в Москве 5 августа 1946 г. Он был не только актером, но и цирковым артистом. В 1968 г. окончил Творческую мастерскую клоунских жанров. После работал в Союзгосцирке клоуном-акробатом. В 1980-1986 гг. занимал должность художественного руководителя «Цирка на воде». В 1983 г. Максимов окончил режиссерский факультет ГИТИСа.
Известен ролями в проектах «Страна чудес», «Летучая мышь», «Десантный батя», «Охотники за бриллиантами» и др.