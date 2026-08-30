С 1 сентября изменятся правила отзыва из отпуска работников ряда производств
С 1 сентября работодатель получает право отзывать из отпуска сотрудников, занятых во вредных или опасных условиях труда. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская. Раньше сотрудников вредных производств нельзя было отзывать из отпуска. С 1 сентября такая возможность появляется, но только в чрезвычайных ситуациях – для предотвращения или устранения последствий аварий и стихийных бедствий.
Как пояснила Подольская, отозвать можно только того работника, чье участие действительно необходимо, а не просто по факту ЧС.
Обязательны письменное согласие сотрудника, двойная оплата за отработанные дни и право выбрать удобное время для оставшейся части отпуска. Подольская подчеркнула, что новые нормы не расширяют полномочия работодателя, а лишь помогают оперативно привлекать нужных специалистов в критических ситуациях, сохраняя все их гарантии.
В феврале Минтруд разрешил врачам скорой оказывать помощь вне больниц при ЧС. Для этой функции предусмотрены семь трудовых действий, включая медицинскую сортировку пострадавших, координацию работы медицинских подразделений в статусе первой прибывшей бригады, взаимодействие с экстренными службами и организацию эвакуации.