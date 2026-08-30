Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GCHE3 334+0,24%CNY Бирж.12,9+0,68%IMOEX2 114,93+1,03%RTSI778,32+1,45%RGBI113,62+0,18%RGBITR771,32+0,27%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

С 1 сентября изменятся правила отзыва из отпуска работников ряда производств

Ася Султанова

С 1 сентября работодатель получает право отзывать из отпуска сотрудников, занятых во вредных или опасных условиях труда. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская. Раньше сотрудников вредных производств нельзя было отзывать из отпуска. С 1 сентября такая возможность появляется, но только в чрезвычайных ситуациях – для предотвращения или устранения последствий аварий и стихийных бедствий.

Как пояснила Подольская, отозвать можно только того работника, чье участие действительно необходимо, а не просто по факту ЧС.

Обязательны письменное согласие сотрудника, двойная оплата за отработанные дни и право выбрать удобное время для оставшейся части отпуска. Подольская подчеркнула, что новые нормы не расширяют полномочия работодателя, а лишь помогают оперативно привлекать нужных специалистов в критических ситуациях, сохраняя все их гарантии.

В феврале Минтруд разрешил врачам скорой оказывать помощь вне больниц при ЧС. Для этой функции предусмотрены семь трудовых действий, включая медицинскую сортировку пострадавших, координацию работы медицинских подразделений в статусе первой прибывшей бригады, взаимодействие с экстренными службами и организацию эвакуации.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь