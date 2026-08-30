С 1 сентября изменятся правила отзыва из отпуска работников ряда производств

С 1 сентября работодатель получает право отзывать из отпуска сотрудников, занятых во вредных или опасных условиях труда. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская. Раньше сотрудников вредных производств нельзя было отзывать из отпуска. С 1 сентября такая возможность появляется, но только в чрезвычайных ситуациях – для предотвращения или устранения последствий аварий и стихийных бедствий.