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Главная / Общество /

На 94-м году жизни умер последний министр морского флота СССР Юрий Вольмер

Ася Султанова

Бывший министр морского флота СССР Юрий Вольмер скончался в возрасте 93 лет, сообщает пресс-служба Минтранса РФ. Он возглавлял Министерство морского флота СССР с 1986 по 1991 г.

Юрий Вольмер родился 28 августа 1933 г. на Дальнем Востоке. В 1957 году он окончил Владивостокское высшее инженерное мореходное училище, прошел путь от матроса до капитана дальнего плавания. С 1981 по 1986 г. возглавлял Дальневосточное морское пароходство, которое под его руководством вышло в лидеры отрасли. Вольмер впитал лучшие традиции торгового флота и пользовался огромным авторитетом среди моряков.

На посту министра морского флота СССР, который он занял 24 октября 1986 г., Вольмер работал в сложнейший, переломный период истории страны. Он лично курировал создание высокотехнологичных перевозочных комплексов, развитие портовой инфраструктуры и строительство судов по заказам за рубежом. Его усилия заложили фундамент для устойчивого развития российского судоходства в последующие годы, отмечается в сообщении.

За многолетнюю службу Вольмер был награжден орденами Трудового Красного знамени, Дружбы народов, «Знаком Почета» и удостоен звания «Почетный работник морского флота».

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