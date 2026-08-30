На 94-м году жизни умер последний министр морского флота СССР Юрий Вольмер

Юрий Вольмер родился 28 августа 1933 г. на Дальнем Востоке. В 1957 году он окончил Владивостокское высшее инженерное мореходное училище, прошел путь от матроса до капитана дальнего плавания. С 1981 по 1986 г. возглавлял Дальневосточное морское пароходство, которое под его руководством вышло в лидеры отрасли. Вольмер впитал лучшие традиции торгового флота и пользовался огромным авторитетом среди моряков.