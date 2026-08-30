На 94-м году жизни умер последний министр морского флота СССР Юрий Вольмер
Бывший министр морского флота СССР Юрий Вольмер скончался в возрасте 93 лет, сообщает пресс-служба Минтранса РФ. Он возглавлял Министерство морского флота СССР с 1986 по 1991 г.
Юрий Вольмер родился 28 августа 1933 г. на Дальнем Востоке. В 1957 году он окончил Владивостокское высшее инженерное мореходное училище, прошел путь от матроса до капитана дальнего плавания. С 1981 по 1986 г. возглавлял Дальневосточное морское пароходство, которое под его руководством вышло в лидеры отрасли. Вольмер впитал лучшие традиции торгового флота и пользовался огромным авторитетом среди моряков.
На посту министра морского флота СССР, который он занял 24 октября 1986 г., Вольмер работал в сложнейший, переломный период истории страны. Он лично курировал создание высокотехнологичных перевозочных комплексов, развитие портовой инфраструктуры и строительство судов по заказам за рубежом. Его усилия заложили фундамент для устойчивого развития российского судоходства в последующие годы, отмечается в сообщении.
За многолетнюю службу Вольмер был награжден орденами Трудового Красного знамени, Дружбы народов, «Знаком Почета» и удостоен звания «Почетный работник морского флота».