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Главная / Общество /

Систему продажи топлива «чет-нечет» отменили в Калужской области

Анна Суслова

Продажу топлива по системе «чет-нечет» в Калужской области отменят с 1 сентября 2026 г., сообщил глава региона Владислав Шапша.

Отпуск возможен в бак и в канистру в рамках лимитов, установленных на АЗС. Дальнейшие решения об отмене ограничений будут приниматься в зависимости от ситуации.

Продажа бензина по системе «чет-нечет» в Калужской области была введена с 15 августа. Мера была направлена на стабилизацию ситуации на рынке топлива в регионе.

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