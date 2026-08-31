Представители из 80 стран подтвердили участие в ВЭФ

«Россия зарекомендовала себя как надежный партнер – и интерес к Восточному экономическому форуму является одним из подтверждений этого. Участие в предстоящем ВЭФ подтвердили представители 80 стран. Во Владивосток приезжают гости из государств с разными экономическими моделями, интересами и подходами к развитию», – сказано в сообщении.