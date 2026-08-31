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Представители из 80 стран подтвердили участие в ВЭФ

Анна Суслова

Представители из 80 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил секретарь организационного комитета Антон Кобяков. Его слова передали в пресс-службе фонда «Росконгресс».

«Россия зарекомендовала себя как надежный партнер – и интерес к Восточному экономическому форуму является одним из подтверждений этого. Участие в предстоящем ВЭФ подтвердили представители 80 стран. Во Владивосток приезжают гости из государств с разными экономическими моделями, интересами и подходами к развитию», – сказано в сообщении.

Кобяков отметил, что подобное сотрудничество позволяет создать возможность для открытого разговора между странами и поиска точек соприкосновения по различным вопросам. Также он подчеркнул, что в современных условиях система международных связей усложняется. Сейчас, по словам Кобякова, происходит формирование нового миропорядка.

ВЭФ пройдет 1–4 сентября в Дальневосточном федеральном университете. Главной темой в этом году станет «Дальний Восток – развитие во благо людей».

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