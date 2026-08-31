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Герой мема «Сафонов! Оплатить» погиб в зоне спецоперации

Сергей Пахомов

Герой мема «Сафонов! Оплатить» Александр Сафонов погиб в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщил бывший депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов в своем Telegram-канале.

« [Александр] заключил контракт, пошел на СВО. Воевал четыре года», – написал Власов.

По его словам, погибший военный был замечательным другом. Он указал, что Александру были свойственны рассудительность и дружелюбие. Власов также подчеркнул, что хочет, чтобы мужчину запомнили жизнерадостным и веселым.

Александр Сафонов прославился благодаря завирусившемуся видео с бывшим председателем ЛДПР Владимиром Жириновским. Глава партии набирал в аптеке лекарства и постоянно обращался к своему помощнику с фразой «Сафонов! Оплатить». Ролик записали в 2014 г., но он стал вирусным только к 2022 г.

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