Герой мема «Сафонов! Оплатить» погиб в зоне спецоперации

Александр Сафонов прославился благодаря завирусившемуся видео с бывшим председателем ЛДПР Владимиром Жириновским. Глава партии набирал в аптеке лекарства и постоянно обращался к своему помощнику с фразой «Сафонов! Оплатить». Ролик записали в 2014 г., но он стал вирусным только к 2022 г.