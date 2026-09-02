Стартовал прием заявок на конкурсы грантов Президентского фонда природы
Президентский фонд природы начал прием заявок на гранты для природоохранных проектов на 2027 г., объем финансирования составляет 1 млрд руб. Об этом фонд сообщил в пресс-релизе.
Заявки принимаются до 30 сентября. Участвовать могут учреждения, управляющие национальными парками и другими особо охраняемыми природными территориями, НКО, а также команды экологов и биологов. В числе приоритетных направлений – изучение и сохранение биоразнообразия, защита редких видов и их мест обитания, развитие волонтерских и просветительских инициатив. Отдельно будут поддерживаться проекты по сохранению природной среды в Арктике.
Отбор пройдет в два этапа. Сначала эксперты оценят проектные идеи и выберут финалистов, после доработки заявки получат итоговые оценки и рейтинг. Результаты объявят в феврале 2027 г., поддержанные проекты смогут стартовать с 1 марта.
Одновременно НКО могут до 15 октября подать социальные проекты на гранты Фонда президентских грантов. Результаты этого отбора объявят в январе, реализация поддержанных инициатив начнется с 1 февраля.
16 февраля «Ведомости» писали, что крупнейший президентский грант получила Центральная клиническая больница Святителя Алексия Московской патриархии. Грант размером в 43 млн руб. был выделен на проект «Впереди жизнь!» на помощь жителям, пострадавшим в ходе военных действий в зоне спецоперации.