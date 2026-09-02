Стартовал прием заявок на конкурсы грантов Президентского фонда природы

Заявки принимаются до 30 сентября. Участвовать могут учреждения, управляющие национальными парками и другими особо охраняемыми природными территориями, НКО, а также команды экологов и биологов. В числе приоритетных направлений – изучение и сохранение биоразнообразия, защита редких видов и их мест обитания, развитие волонтерских и просветительских инициатив. Отдельно будут поддерживаться проекты по сохранению природной среды в Арктике.