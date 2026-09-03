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Бабье лето ожидается в Центральной России с 8 сентября

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Бабье лето придет в Центральную Россию 8 сентября и продлится пять дней. Об этом заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, ночью 8 сентября температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, днем она повысится до +18. На следующий день температура составит от +17 до +22 , а вечером – от +9 до +14 градусов. Тишковец отметил, что во второй половине недели столбики термометров поднимутся от +20 до +25 градусов.

31 августа Тишковец сообщил, что сентябрь в Москве и других регионах Центральной России будет относительно теплым, но дождливым. Температура окажется на 1–2 градуса выше климатической нормы, а осадков выпадет на 30–40% больше обычного.

3 сентября Всемирная метеорологическая организация сообщила, что Эль-Ниньо в ближайшие месяцы продолжит усиливаться и к концу 2026 г. может достичь очень высокой интенсивности. Развитие Эль-Ниньо обычно приводит к росту глобальных температур и изменению характера осадков в разных регионах мира, усиливая вероятность засух, наводнений и волн жары.

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