Бабье лето ожидается в Центральной России с 8 сентября

По словам синоптика, ночью 8 сентября температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, днем она повысится до +18. На следующий день температура составит от +17 до +22 , а вечером – от +9 до +14 градусов. Тишковец отметил, что во второй половине недели столбики термометров поднимутся от +20 до +25 градусов.