Умер журналист Алексей Вишневецкий

С 1996 г. Вишневецкий работал на телевидении, был шеф-редактором программ «Дистанция 60» и «Сегоднячко» на НТВ и ТНТ, а также консультантом и шеф-редактором программы «Честный детектив» на телеканале «Россия 1». В 2009–2012 гг. был ответственным секретарем «Парламентской газеты», с 2012 по 2017 г. – заместителем начальника Службы документальных фильмов телеканала «Россия 1».