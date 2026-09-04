Умер журналист Алексей Вишневецкий
Секретарь Союза журналистов России (СЖР), заместитель председателя СЖР Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни. Об этом сообщил «РИА Новости» председатель СЖР Владимир Соловьев.
По его словам, предварительной причиной смерти стал инфаркт. Дата и место прощания и похорон будут объявлены дополнительно.
Вишневецкий начал журналистскую карьеру еще будучи студентом факультета журналистики – придя на практику в газету «Московская правда». В 1988 г. он стал ее внештатным корреспондентом, впоследствии занимал там руководящие должности.
С 1996 г. Вишневецкий работал на телевидении, был шеф-редактором программ «Дистанция 60» и «Сегоднячко» на НТВ и ТНТ, а также консультантом и шеф-редактором программы «Честный детектив» на телеканале «Россия 1». В 2009–2012 гг. был ответственным секретарем «Парламентской газеты», с 2012 по 2017 г. – заместителем начальника Службы документальных фильмов телеканала «Россия 1».
С 1 декабря 2017 г. Вишневецкий занимал должность заместителя председателя Союза журналистов России. В 2026 г. указом президента РФ ему было присвоено звание заслуженного журналиста России.