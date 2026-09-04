Опрос: более 40% россиян назвали удаленку идеальным форматом работы

«Для многих сотрудников сегодня важна не только сама работа, но и возможность выстраивать удобный формат взаимодействия с работодателем. Люди все чаще обращают внимание на баланс между профессиональными задачами и личной жизнью, а также на то, насколько выбранный формат работы помогает им сохранять эффективность», – сказала директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.