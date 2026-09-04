Опрос: более 40% россиян назвали удаленку идеальным форматом работы
44% россиян считают «удаленку» идеальным форматом работы, следует из опроса, проведенного Центром изучения потребительского поведения Роскачества совместно с «Финансы Mail». В опросе приняли участие 1500 человек старше 18 лет из всех городов России.
41% россиян предпочли бы гибридный график работы, 10% выбрали работу в офлайн-формате, а для 3% респондентов формат работы не важен.
«Для многих сотрудников сегодня важна не только сама работа, но и возможность выстраивать удобный формат взаимодействия с работодателем. Люди все чаще обращают внимание на баланс между профессиональными задачами и личной жизнью, а также на то, насколько выбранный формат работы помогает им сохранять эффективность», – сказала директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.
45% россиян сказали, что удовлетворены графиком работы на «удаленке», и только 2% с ними не согласились. Работа в офисе устраивает 10% опрошенных против 17%, а 16% отметили, что им все равно, какой у них график.
Тем не менее, найти удаленную работу получилось только у 27% граждан, в офисе трудятся 26%. «На гибриде» работают 18%. Свободный график у 7% россиян. При этом 12% респондентов сказали, что не работают, а 9% работают на заводе или производстве, где удаленный формат не предполагается.
Удаленную работу с продуктивностью связывает большинство россиян: 45% отметили, что лучше выполняют поставленные задачи из дома. Для 24% опрошенных место работы никак не влияет на эффективность. Каждый пятый отметил, что ему больше подходит работа из офиса.
За четыре года, по данным ВЦИОМ, популярность «удаленки» выросла вдвое: с 8% до 16%. Гибридного формата работы – с 23% до 34%. При этом «гибрид» чаще всего выбирают жители столицы, а удаленная работа доступна высококвалифицированным специалистам, имеющим высшее образование, и самозанятым.