Турпоток из России во Вьетнам по итогам года может установить новый рекорд
В 2026 г. количество российских туристов, которые посетят Вьетнам, может составить 1,5 млн человек. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
«В этом году, скорее всего, выйдем на цифры под 1,5 млн наших человек. Это рекорд за всю историю. Такого никогда не было», – сказал он (цитата по РИА Новости).
Кондратьев подчеркнул, что такое количество россиян не ездило во Вьетнам даже в 2018-2019 гг. Тогда «потолок» достиг 700 000-800 000 туристов из РФ. Он также отметил, что повышение спроса на отдых во Вьетнаме может быть связано с наличием прямого авиасообщения между странами и возможностью расплачиваться QR-кодами и картами «Мир».
В январе–июле 2026 г. средняя длительность зарубежной поездки российского туриста составляла 10,1 суток против 10,6 суток в 2025 г. Однако доля зарубежных поездок в общем объеме летних бронирований выросла. Многие россияне могли отказаться от отдыха на отечественных курортах в пользу отдыха за рубежом. С другой стороны, одним из факторов повышения спроса на отдых за рубежом могло стать укрепление рубля.