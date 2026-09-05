Турпоток из России во Вьетнам по итогам года может установить новый рекорд

Кондратьев подчеркнул, что такое количество россиян не ездило во Вьетнам даже в 2018-2019 гг. Тогда «потолок» достиг 700 000-800 000 туристов из РФ. Он также отметил, что повышение спроса на отдых во Вьетнаме может быть связано с наличием прямого авиасообщения между странами и возможностью расплачиваться QR-кодами и картами «Мир».