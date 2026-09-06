Ребенок пострадал при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону
В результате утренней атаки беспилотников на Ростов-на-Дону пострадал ребенок. Повреждены два многоквартирных дома в Советском районе города, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В настоящий момент мальчик госпитализирован. Врачи оказывают всю необходимую помощь», – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.
Жильцы поврежденных домов эвакуированы. В одном здании повреждены верхние этажи, в другом – крыша и остекление. В Ленинском районе Ростова осколки повредили квартиру и окна жилого дома, там обошлось без жертв.
29 августа Ростовская область подверглась атаке около 30 беспилотников. В Ростове были повреждены две многоэтажки. Еще несколько объектов пострадали в Аксайском районе. В больницы региона после атаки доставили 11 человек, в том числе четверых детей. После атаки 211 человек подали заявления на единовременную материальную помощь.