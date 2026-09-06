Ребенок пострадал при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону

29 августа Ростовская область подверглась атаке около 30 беспилотников. В Ростове были повреждены две многоэтажки. Еще несколько объектов пострадали в Аксайском районе. В больницы региона после атаки доставили 11 человек, в том числе четверых детей. После атаки 211 человек подали заявления на единовременную материальную помощь.