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Ребенок пострадал при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону

Дарья Снегова

В результате утренней атаки беспилотников на Ростов-на-Дону пострадал ребенок. Повреждены два многоквартирных дома в Советском районе города, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В настоящий момент мальчик госпитализирован. Врачи оказывают всю необходимую помощь», – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Жильцы поврежденных домов эвакуированы. В одном здании повреждены верхние этажи, в другом – крыша и остекление. В Ленинском районе Ростова осколки повредили квартиру и окна жилого дома, там обошлось без жертв.

29 августа Ростовская область подверглась атаке около 30 беспилотников. В Ростове были повреждены две многоэтажки. Еще несколько объектов пострадали в Аксайском районе. В больницы региона после атаки доставили 11 человек, в том числе четверых детей. После атаки 211 человек подали заявления на единовременную материальную помощь.

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